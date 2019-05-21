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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة منال ميخائيل، محاقظ دمياط، الثلاثاء، مدينة الأثاث، حيث عقدت إجتماعاً مع عدد من المشرفين على المشروع ورؤساء قطاعى الكهرباء والمياه والصرف الصحي والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط لمتابعة الموقف التنفيذي الراهن بالمدينة والتجهيزات النهائية بالمعرض الدائم بها.

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جاء ذلك استعدادا لافتتاحها رسميًا خلال الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي، فيما تابعت المحافظ أعمال المرافق والشبكات بالمدينة، وأصدرت عددا من التوجيهات الخاصة بالبدء في تسوية وتمهيد الطرق المحيطة بالمدينة وبمحطة معالجة الصرف الصحي وكذلك الإرتقاء بمنظومة النظافة العامة بتلك المناطق.

وأكدت المحافظ، أن هذا المشروع المقام على مساحة ٣٣١ فدان توليه القيادة السياسية اهتماما بالغا لدعم صناعة الأثاث الوطنية، لتكون المدينة الواجهة التسويقية الأساسية في هذا الخصوص داخل مصر وخارجها، فضلاً عن تعظيم فرص الاستثمار الأجنبى بالمدينة والارتقاء بالتدريب المهني والتكنولوجي في هذا القطاع الصناعي.

وقامت المحافظ بجولة داخل المدينة، تفقدت خلالها التجهيزات النهائية بالمعرض الدائم، وكذلك الورش التي تم بدء العمل بها فعليا، حيث شددت المحافظ على ضرورة وضع لافتة على كل وحدة، مؤكدة على عدم وضع أي أخشاب أو خامات أمام الورش باعتباره مظهرا غير حضاريا لا يليق بهذه المدينة النموذجية، كما قامت محافظ دمياط أيضاً بجولة بمحيط المدينة حيث وجهت بالبدء في ردم وتسوية المنطقة المحيطة بموقف ومدينة الأثاث ودهان واجهات المبانى بتلك المنطقة.

محافظ دمياط تتفقد مدينة الأثاث وتتابع تجهيزات المعرض الدائم في دمياط

محافظ دمياط تتفقد مدينة الأثاث وتتابع تجهيزات المعرض الدائم في دمياط

محافظ دمياط تتفقد مدينة الأثاث وتتابع تجهيزات المعرض الدائم في دمياط

محافظ دمياط تتفقد مدينة الأثاث وتتابع تجهيزات المعرض الدائم في دمياط

محافظ دمياط تتفقد مدينة الأثاث وتتابع تجهيزات المعرض الدائم في دمياط

محافظ دمياط تتفقد مدينة الأثاث وتتابع تجهيزات المعرض الدائم في دمياط

محافظ دمياط تتفقد مدينة الأثاث وتتابع تجهيزات المعرض الدائم في دمياط