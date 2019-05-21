شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: شكاوى من تفاوت مستوى أسئلة امتحان اللغة الثانية بين الإلكتروني والورقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن إمتحان اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الأسبانية» لطلاب الصف الأول الثانوي جاء متوسط الصعوبة، حيث أدى أغلب الطلاب الإمتحان إلكترونياً والبعض الأخر ورقياً.

وأوضحت «عبير»، في تصريحات صحفية، أن هناك تفاوت وفروق في مستوى الامتحان على «التابلت» والورقي، حيث قال طلاب وأولياء أمور إن هناك أجزاء صعبة في الإمتحان الورقي عن الإلكتروني، مطالبين بأن تكون الإمتحانات في مستوى واحد ولا تميز بين الطلاب.

وقالت «عبير»، إن هناك شكاوى من ضياع الوقت عند حدوث عطل للتابلت والتحويل إلى الإمتحان الورقي، وبالتالي يضطر الطالب إلى حل الإمتحان الورقي بداية من نصف الوقت تقريبا في حين أن الإمتحان مدته ساعه ونصف .