شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الهدى الإسلامي يقيم إفطارًا رمضانيًا لرموز الجالية المصرية في نيوجيرسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام حامد الشنواني، رئيس مجلس إدارة مركز الهدى الإسلامي، أحد المراكز الإسلامية المصرية المعتدلة في ولاية نيوجيرسي، أمس الاثنين، حفل الإفطار السنوي للجالية المصرية والعربية، بحضور السفير هشام النقيب، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في نيويورك.

وشارك في حفل الإفطار عدد من القيادات التنفيذية والشرطية والعامة بنيوجيرسي، وكذا القمص موسيس بغدادي، راعي كنيسة المقر الباباوي بسيدرجروف بنيوجيرسي، وعدد من الشخصيات المصرية بولايتي نيوريورك ونيوجيرسي.