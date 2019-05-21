شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام «السيستم» في امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب أولى ثانوي في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الثانية، الثلاثاء، وشهدت منصة الامتحانات الإلكترونية حالة من الانتظام والاستقرار الملحوظ، ونجح عدد كبير من الطلاب من أداء الامتحان، فيما نظم عشرات الطلاب وقفات احتجاحية للمطالبة بإلغاء الامتحان الإلكترونى والعودة للنظام الورقي.

في الإسكندرية، قال مصطفى العجمي، وكيل وزارة التربية ولتعليم، إن مدارس المحافظة شهدت استقرارا في أداء امتحانات الصف الأول الثانوي لمادة اللغة الأجنبية الثانية وفق النظام الإلكتروني مشيرًا إلى أن عدد المدارس التي تؤدي الامتحان إلكترونيًا 93 مدرسة بزيادة 4 مدارس عن معدلات أمس الأول في مادة الأحياء .

وأشار إلى أن عدد المدارس التي تجرى بها الامتحانات 109 مدارس، وتجرى الامتحانات ورقياً في 16 مدرسة.

وفي الشرقية، أدى طلاب الصف الأول الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية إلكترونياً بعد انتظام السيستم في المدارس باستثناء بعض المدارس التي يجري بها الامتحان ورقيًا لعدم جاهزيتها تكنولوجيًا وسط إجراءات أمنية بمحيط اللجان، بينما سادت حالة من الارتياح بين الطلاب عقب خروجهم من اللجان، مؤكدين على أن الأسئلة جاءت سهلة إلا أن هناك بعض الصعوبة في الكتابة على التابلت التي تستغرق منهم بعض الوقت .

وفي القليوبية، وصلت نسبة الطلاب الذين نجحوا في أداء الامتحان إلى %76 من إجمالي مدارس المحافظة، فيما أدى طلاب المدارس خارج المنظومة امتحان مادة الأحياء ورقيا وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت .

وفي كفر الشيخ، قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم: إن عدد المدراس التي تم امتحانها إلكترونيا 55 مدرسة وعدد الطلاب بها 10 آلاف و613 طالب وعدد المدارس التي تم امتحانها ورقي 37 مدرسة وعدد الطلاب بها 8017 طالب.

وفي الدقهلية، أكد على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن السيستم الخاص بالامتحانات انتظم في اليوم الثالث ولا توجد سوى مشاكل قليلة سيتم تلافيها خلال الأيام المقبلة.

ونظم عدد من الطلاب وقفات احتجاجية في عدد من مراكز المحافظة، للمطالبة بإلغاء نظام الامتحانات على التابلت مطالبين بالعودة للنظام القديم.

وفي البحيرة، أكد محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، ارتفاع نسبة دخول الطلاب على السيستم بعد نجاح دخول طلاب مدرسة عزت النمر الثانوية بإيتاى البارود على السيستم، لترتفع النسبة من 83% أمس الأول إلى 85.6% أمس في إمتحان الأحياء، من إجمالى عدد الطلاب المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا.

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ونظم عدد من الطلاب وقفة أمام مجلس مدينة كفر الدوار احتجاجًا على صعوبة إمتحان اللغة الفرنسية، وقام وفد منهم بمقابلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، لعرض مشكلتهم.

وفي دمياط، تجمع العشرات من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي في ميدان الساعة بمدينة دمياط، عقب خروجهم من امتحان اللغة الفرنسية، رفضا لنظام الامتحانات والارتباك قي التعامل مع التابلت، مما دعا بعض المدارس للامتحان بنظام التابلت بينما يؤدي طلاب مدارس أخرى الامتحانات بالنظام الورقي .

وفي شمال سيناء، قالت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن طلاب 3 مدارس وهي الشهيد عمرو شكري الثانوية العسكرية والشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات والألفي الثانوية بنات بمدينة العريش، أدوا امتحان مادة اللغة الفرنسية الكترونيًا عن طريق جهاز التابلت دون أي معوقات أو مشاكل، مشيرة إلى أن طلاب 26 مدرسة أخرى على مستوي المحافظة، بجانب طلبة المنازل أدوا الامتحان ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح، حيث جاءت أسئلة الامتحان مما تم دراسته في الفصل الدراسي الثاني.

وفي الغربية، نظم عشرات الطلاب وقفة أمام ديوان محافظة الغربية، احتجاجا على صعوبة الامتحانات على «التابلت» وسقوط السيستم وعدم تمكنهم من أداء الامتحانات بسهولة.

وفي المنوفية، نظم العشرات من طلاب الصف الأول الثانوي وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة عقب فشل منظومة التعليم الجديدة والامتحانات على التابلت لليوم الثالث على التوالي، فيما تجمع الطلاب أمام مديرية التربية والتعليم بشبين الكوم وتوجهوا في مسيرة إلى ديوان عام المحافظة.

وقرر المحافظ فتح الباب الرئيسي لديوان المحافظة للاستماع إلى شكوى الطلاب ومحاولة تهدئتهم، فيما تحركت قوات الأمن المركزى بمحيط ديوان المحافظة تحسبًا لوقوع أي أعمال شغب.

وفي المنيا، أكد الدكتور صفوت جارح عبدالعظيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، تمكن طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية «فرنساوي – ألماني- ايطالي» بالنظام الجديد «الثانوي التراكمي» باستخدام «التابلت» داخل 105 لجان، وورقي داخل 19 لجنه لوجود أعطال الكترونية لأداء الطلاب الامتحان وجاري إصلاحها.

وأكد «عبدالعظيم» أن الطلاب نجحوا في دخول منصة الامتحان والحصول على الأكواد وأداء الامتحان باستثناء المدارس الجاري إصلاح الأعطال بها وعددها 19 مدرسة بين 124 مدرسة على مستوى المحافظة.

ونظم عدد من الطلاب وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية والتعليم بالخارجة، احتجاجًا عدم التمكن من إتمام الإجابات الكترونيًا وورقيًا.

وفي بني سويف، تمكن طلاب 55 مدرسة من أداء الامتحان إلكترونيًا عن طريق أجهزة «التابلت»، بينما فشل طلاب 20 مدرسة أخرى في الدخول على سيستم الإمتحانات، وتم إمتحانهم ورقيًا.

ونظم نحو 50 من طلاب وطالبات الصف الاول الثانوي، وقفة إحتجاجية أمام مبنى الإدارة التعليمية بمدينة الفشن، إعترضًا على سقوط السيستم وعدم قدرة الطلاب على الإجابة على الامتحانات لعدم تمكنهم من الدخول على السيستم.