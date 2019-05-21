شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى رئيس المجلس القومى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة لمتابعة الملفات التى يعمل عليها المجلس .

وكانت رئيس المجلس القومى للمرأة قد أكدت فى تصريحات سابقة لها انخفاض معدل البطالة بين النساء من 24% فى عام 2014 إلى 21.4% فى عام 2018 ثم إلى 19.6% فى الربع الأول من عام 2019، مضيفة أن نسبة الفتيات تمثل 54% من إجمالى طلبة الجامعات وأن نسبة الإناث تمثل 46.5% من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه .

وأشارت إلى أن مصر أصبحت أول دولة عربية تبدأ فى المساواة وأنها الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة فى المساواة بين الجنسين.