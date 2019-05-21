شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لتفادى الإصابة بالإجهاد الحرارى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد البلاد ارتفاع من اليوم فى درجات الحرارة و حتى نهاية الأسبوع الجارى، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة غداً 42 درجة وقد تصل مع ذورة الموجة الخميس لـ44 درجة.

وخلال هذا الارتفاع قد يتعرض الإنسان إلى مخاطر الإجهاد الحرارى الذى ينتج عن الحرارة المرتفعة التى نتعرض لها، لذلك من المهم معرفة كيفية الوقاية من الإجهاد الحرارى.

وفى التقرير التالى 10 نصائح لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى:-

1- تجنب السير بقدر الإمكان فى أشعة الشمس أو على الأقل تقليل فترة السير تحتها فى الفترة من الساعة 11 حتى 4 عصراً.

2- غسل الرأس إذا تم الشعور بارتفاع حرارة الجسم والرأس، حتى لو باصطحاب زجاجة مياه وذلك لتفادى ضربات الشمس.

3- الاستحمام على الأقل مرة واحدة خلال فترة الحرارة المرتفعة لتفادى الإجهاد الحرارى.

Advertisements

4- استخدام واقى الحماية من أشعة الشمس لتفادى تأثر البشرة.

5- شرب المياه بانتظام خلال فترة الليل.

6- تناول خضروات وفاكهة خلال السحور وينصح بعد تناول الأملاح والكافين للاحتفاظ بسوائل الجسم.

7- خفض المجهود البدنى قدر الإمكان.

8- ينصح بعدم خروج الأطفال وكبار السن لأنهم معرضين لخطر الاصابة بالإجهاد الحرارى.

9- ارتداء ملابس خفيفة الوزن و فضفاضة، وتكون فاتحة اللون، وقبعة على الرأس.

10- إذا كنت تعانى من أمراض القلب، أو الصرع، أو الكلى، أو أمراض الكبد، استشر طبيبك حول الكمية المطلوبة من السوائل لجسمك.