شكرا لقرائتكم خبر عن حملة 100 مليون صحة: تناول الفاكهة بين الإفطار والسحور يجنب مشاكل الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة الصائمون من التعرض لمشاكل الجهاز الهضمى خلال فترة الصيام وطالبتهم بالحرص على الغذاء الصحى. وذكرت مبادرة 100 مليون صحة فى منشورات لها، أنه لتجنب مشاكل الجهاز الهضمى فى رمضان نصح خبراء التغذية بتناول وجبات خفيفة بين الفطار والسحور مثل الفواكه والمكسرات. وتابعت مبادرة 100 مليون صحة:" يجب الحرص على تناول الخضروات الطازجة والألبان والزبادى بالإضافة إلى تناول المياة بين السحور والإفطار. Advertisements يشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة توفر علاج فيرس سى والضغط والسكر بالمجان فى 305 نقطة بالجمهورية.

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