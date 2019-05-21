حملة لوقف بناء مخالف وإزالة إشغالات وغلق كافيهات مخالفة بحدائق القبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الأجهزة التنفيذية لحى حدائق القبة برئاسة اللواء محمد سالم رئيس الحى، حملة لإزالة المبانى المخالفة بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة الإسكان والادارات المعنية، وتم إيقاف أعمال بناء مخالف فى شارع طنطا امتداد ولى العهد. وقال رئيس حى حدائق القبة، أنه فى إطار الحد من ظاهرة إنتشار المبانى المخالفة قامت إدارة الإسكان بالتعاون مع الإدارات المعنية بالحى باستكمال الإزالة بالعقار 10 شارع قدسى. Advertisements وأضاف سالم أنه تم تنفيذ عدد من الحملات الميدانية لرفع ع الإشغالات بالشوارع، حيث قامت إدارة الإشغالات والإدارات المعنية بالحى بغلق وتشميع معرض وكافيه بشارع امتداد ولى العهد، كما تم رفع إشغالات بالشوارع "شارع عبد الرحمن الكواكبى ــ شارع الأشمونى ــ شارع مصر والسودان".

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