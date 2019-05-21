شكرا لقرائتكم خبر عن الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم ندوة لخريجى الأزهر بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بمحافظة المنيا ندوة بمسجد قباء بمدينة ملوي عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ، حاضر بها الدكتور داود لطفى حافظ -عميد كلية البنات جامعة الأزهر فرع المنيا عضو مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالمنيا.

وأوضح الدكتور لطفى أن معجزة القرآن الكريم تكمن في أنه معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التى جاء بها وهى عين منهجه ليظل المنهج محروساً بالمعجزة وتظل المعجزة في المنهج ، ويتميز القرآن بإعجازه البياني واللفظي الذي يتميز بقوة ألفاظه وكلماته وبأسلوبه السردى القصصي، ومعلوماتٍ خاصةً في مجال العلم قبل حدوثها، فيما يُعرَفُ بالإعجاز العلمي.

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كما بين عضو المنظمة علي أن القرآن الكريم حمل بين سطوره حقائقَ علميةً اكتشف العلماء بعضها نتيجة التطورات التقنية والعلمية والتكنولوجية التي شهدتها البشرية، ولا زال البعض الآخر منها مجهولاً حتى هذه اللحظة، وقد تمت تجربة هذه الأمور التي لم يستطع البشر فى زمن الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- أن يجربوها، وهذا يعد دليلاً على صدقه في رسالته وفي التبليغ عن ربه.