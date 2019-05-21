الداخلية: القضاء على خليتين إرهابيتين بالعريش.. ومقتل 16 من عناصرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد بؤرتين لعناصر إرهابية خططت لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت المهمة والحيوية وشخصيات مهمة بمناطق مختلفة بالعريش. وتبادلت قوات الأمن الوطني إطلاق النار مع العناصر الإرهابية، ما أسفر عن مقتل 16 إرهابيًا والعثور بحيازتهم على (8 بندقيات آلية، 1 بندقية FN 3 بندقية خرطوش، 3 عبوة متفجرة، 1 حزام ناسف). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.

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