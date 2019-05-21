غدا.. "تشريعية النواب" تنظر تعديلات قوانين المحكمة الدستورية والجهات القضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدا /الأربعاء/، مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا وقوانين الهيئات والجهات القضائية.

وتشمل مشاريع القوانين، التي تناقشها اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩.

كما تتضمن مشاريع القوانين، مشروعا بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة ۱۹۷۲، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٣٨، وذلك في اجتماع مشترك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية.