وكيل "محلية النواب" يطالب بتوزيع عادل لموازنات المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتوزيع العادل للموازنات الخاصة بالمحافظات، وألا يكون هناك تفاوت كبير بين الاعتمادات المالية للمحافظات.

وقال "النويشي"، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الثلاثاء، لمناقشة موازنات محافظات (دمياط وبورسعيد والإسماعيلية)، إن اللجنة تطالب وزارة المالية بموافاتها ببيان عن الموارد الذاتية لكل محافظة، وكيف تعظم من مواردها، حتى لا يتم ظلم بعض المحافظات، مشيرا إلى أنه لكى يتم تطبيق اللامركزية لابد أن تعظم كل محافظة مواردها، لتستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى، مستطردا: "محافظة مواردها الذاتية 900 مليون ومحافظة أخرى مواردها الذاتية 30 مليون، هذا يحدث فارق بين ما تستطيع كل محافظة أن تنفذه من مشروعات تنموية، لازم مراجعة مرة ثانية، مفيش محافظة تاخد مليارات وأخرى تاخد مليون".

وأضاف "النويشي"، أن المحافظات تحتاج إلى البحث عن كيفية تعظيم مواردها من مصادر أخرى لتكون عندها ميزانية كافية تساعدها على تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق التنمية الشاملة.