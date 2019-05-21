الخميس والجمعة 45.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر على مدار اليوم الثلاثاء والأيام المقبلة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 45 الجمعة المقبل.

وأضاف شاهين - في تصريح لمصراوي- أننا قد نشهد نشاطًا نسبيًا للرياح بحلول المساء إلا أن ارتفاع درجات الحرارة الصغرى عن المعدل الطبيعي سيحول دون الشعور بتحسن الطقس.

ولفت شاهين، إلى أنه من المتوقع انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد بحلول السبت، مشيرًا إلى أنه من المبكر توقع قيم انخفاض الحرارة.

وأكد مدير إدارة التحاليل، أن الارتفاع في درجات الحرارة خلال النصف الثاني من الربيع أمر طبيعي، لأن طبيعة الجزء الثاني أن تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في الصيف ولكن نسب الرطوبة تكون أقل، ما يعطينا إحساسًا أقل بالحرارة من الدرجات المعلنة.