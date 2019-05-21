تبدأ من 16 جنيهًا.. كيف تحسب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي لإعلان الأسعار الجديدة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، أن قيمة الزيادة لمن يستهلك 50 كيلوات، تبلغ فقط 4 جنيهات، و9 جنيها لمن يستهلك 100 كيلوات.

وقال الوزير، إن من يستهلك 300 كيلوات، تصل الزيادة في الفاتورة إلى 40 جنيهًا، مؤكدًا أن أكبر زيادة هي 93 جنيهًا فقط، لم يستهلك أكثر من 1000 كيلوات.

وأوضح الوزير أن سعر الكيلوات يبلغ بعد الزيادة الجديدة 114 قرشًا.

ويقدم الخليج 365، ‎أمثلة لحساب الفاتورة المنزلية بالأسعار الجديدة:‎

50 كيلووات/ شهريًا = 16 جنيهًا

50 × 0.30 = 15 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 1 جنيه

150 كيلووات/ شهريًا = 81 جنيهًا‎

150 × 0.50 = 75 جنيهًا

‏‎مقابل خدمة عملاء= 6 جنيهات ‎

250 كيلووات/ شهريًا = 152 جنيهًا

200 × 0.50 = 100 جنيه

50× 0.82 = 41 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 11 جنيهًا

300 كيلووات/ شهريًا = 193 جنيهًا

200× 0.50 = 100 جنيه

100 × 0.82 = 82 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 11 جنيهًا

400 كيلووات/ شهريًا= 288 جنيهًا

200 × 0.50 = 100 جنيه

150 × 0.82 = 123 جنيهًا

50 × 1.00 = 50 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا

500 كيلووات/ شهريًا = 388 جنيهًا

200 × 0.50 = 100 جنيه

150 × 0.82 = 123 جنيهًا

150 × 1.00 = 150 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا‎

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600 كيلووات/ شهريًا= 488 جنيهًا

200 × 0.50 = 100 جنيه

150 × 0.82 = 123 جنيهًا

250 × 1.00 = 250 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا

650 كيلووات/ شهريًا = 538 جنيهًا

200 × 0.50 = 100 جنيه

150 × 0.82 = 123 جنيهًا

300 × 1.00 = 300 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا

750 كيلووات/ شهريًا = 688 جنيهًا

200 × 0.50 = 100 جنيه

150 × 0.82 = 123 جنيهًا

300 × 1.00 = 300 جنيه

100 × 1.40 = 140 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا

1000 كيلووات/ شهريًا = 1038 جنيهًا

200 × 0.50 = 100 جنيه

150 × 0.82 = 123 جنيهًا

300 × 1.00 = 300 جنيهًا

350 × 1.40 = 490 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا

الشريحة الأخيرة، أكثر من ألف كيلوات شهريًا، بدون دعم نهائيًا، وبالتالي لم يطرأ عليها أي زيادة.

١٢٠٠ كيلووات/ شهريًا= 1780 جنيهًا

1200 × 1.45 = 1740 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا

2000 كيلووات/ شهريًا = 2940 جنيهًا

2000 × 1.45 = 2900 جنيه

مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا