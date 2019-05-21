تبدأ من 16 جنيهًا.. كيف تحسب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي لإعلان الأسعار الجديدة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، أن قيمة الزيادة لمن يستهلك 50 كيلوات، تبلغ فقط 4 جنيهات، و9 جنيها لمن يستهلك 100 كيلوات.
وقال الوزير، إن من يستهلك 300 كيلوات، تصل الزيادة في الفاتورة إلى 40 جنيهًا، مؤكدًا أن أكبر زيادة هي 93 جنيهًا فقط، لم يستهلك أكثر من 1000 كيلوات.
وأوضح الوزير أن سعر الكيلوات يبلغ بعد الزيادة الجديدة 114 قرشًا.
ويقدم الخليج 365، أمثلة لحساب الفاتورة المنزلية بالأسعار الجديدة:
50 كيلووات/ شهريًا = 16 جنيهًا
50 × 0.30 = 15 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 1 جنيه
150 كيلووات/ شهريًا = 81 جنيهًا
150 × 0.50 = 75 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 6 جنيهات
250 كيلووات/ شهريًا = 152 جنيهًا
200 × 0.50 = 100 جنيه
50× 0.82 = 41 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 11 جنيهًا
300 كيلووات/ شهريًا = 193 جنيهًا
200× 0.50 = 100 جنيه
100 × 0.82 = 82 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 11 جنيهًا
400 كيلووات/ شهريًا= 288 جنيهًا
200 × 0.50 = 100 جنيه
150 × 0.82 = 123 جنيهًا
50 × 1.00 = 50 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا
500 كيلووات/ شهريًا = 388 جنيهًا
200 × 0.50 = 100 جنيه
150 × 0.82 = 123 جنيهًا
150 × 1.00 = 150 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا
600 كيلووات/ شهريًا= 488 جنيهًا
200 × 0.50 = 100 جنيه
150 × 0.82 = 123 جنيهًا
250 × 1.00 = 250 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا
650 كيلووات/ شهريًا = 538 جنيهًا
200 × 0.50 = 100 جنيه
150 × 0.82 = 123 جنيهًا
300 × 1.00 = 300 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 15 جنيهًا
750 كيلووات/ شهريًا = 688 جنيهًا
200 × 0.50 = 100 جنيه
150 × 0.82 = 123 جنيهًا
300 × 1.00 = 300 جنيه
100 × 1.40 = 140 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا
1000 كيلووات/ شهريًا = 1038 جنيهًا
200 × 0.50 = 100 جنيه
150 × 0.82 = 123 جنيهًا
300 × 1.00 = 300 جنيهًا
350 × 1.40 = 490 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 25 جنيهًا
الشريحة الأخيرة، أكثر من ألف كيلوات شهريًا، بدون دعم نهائيًا، وبالتالي لم يطرأ عليها أي زيادة.
١٢٠٠ كيلووات/ شهريًا= 1780 جنيهًا
1200 × 1.45 = 1740 جنيهًا
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا
2000 كيلووات/ شهريًا = 2940 جنيهًا
2000 × 1.45 = 2900 جنيه
مقابل خدمة عملاء= 40 جنيهًا
كانت هذه تفاصيل خبر تبدأ من 16 جنيهًا.. كيف تحسب فاتورة الكهرباء بعد الزيادة الجديدة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.