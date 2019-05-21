الجندي: "سكن كريم" إنجاز تاريخي للسيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

وصف النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، التقرير الذي استعرضته وزيرة التضامن الاجتماعي عن فعاليات التنفيذ ببرنامج "سكن كريم" منذ بدء العمل بالبرنامج بداية 2018 وحتى أبريل الماضي، على مستوى محافظات التنفيذ للمرحلة الأولى ممثلة في محافظات "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وتأكيدها أن البرنامج لبى احتياجات حوالي 57 ألف أسرة على مستوى 200 قرية بقيمة تزيد على 326 مليون جنيه بأنه إنجاز تاريخي غير مسبوق في تاريخ مصر يحسب لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "الجندي"، في بيان اليوم، إن التقرير أكد تنفيذ عمليات تأهيل لعدد 1204 منزلا وتسقيف 3797 منزلا، إضافة إلى مد 6437 وصلة مياة نقية، وإدخال الصرف الصحي لعدد 44757 وحدة، وأن محافظتي "الأقصر- المنيا" كانتا أولى محافظات المشروع في حجم التدخلات، ثم قنا، وأتاح البرنامج من خلال عمله ما يزيد عن 700 ألف يومية عمل.

وأشاد "الجندي"، بتأكيد الدكتورة غادة والي بأن مشروع "سكن كريم" والذى اطلقته الوزارة يهدف إلى تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية، للأسر الفقيرة، والمسجلة في قاعدة بيانات تكافل وكرامة وأنه يجعل من هذه المنازل سكنا كريما يوفر أبسط شروط الكرامة والإنسانية ويسمح للأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرًا العيش فى ظروف بيئية وصحية مناسبة وأن البرنامج يقوم بعمل التدخلات من أسقف المنازل وخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب وأن 350 مليون جنيه هو حجم التمويل المتاح حاليًا للبرنامج، منه 200 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، وحوالي 50 مليون من الجمعيات الأهلية، و100 مليون جنيه من وزارة الأوقاف.

وطالب الجندي جميع رجال الأعمال والاستثمار والأثرياء بالتبرع لهذا المشروع، مشددا على أن المشروع واحد من أهم المشروعات القومية الاجتماعية الكبرى بتوفير السكن الكريم لكل مواطن مصري يعيش داخل الوطن ويحتاج إلى هذا السكن.