وزير خارجية الأردن يصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

وصل أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة الدولي؛ قادما من عمان في زيارة قصيرة للبلاد تستغرق عدة ساعات يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين مصر والأردن وآخر التطورات على الساحة العربية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الصفدي وصل على الطائرة الأردنية القادمة من عمان، واستقبلته السلطات باستراحة كبار الزوار.

ويلتقي وزير خارجية الأردن خلال زيارته للبلاد مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والأردن، وآخر التطورات في المنطقة العربية خاصة الأزمات في سورية وليبيا واليمن، وعملية السلام على ضوء ما يتردد بشأن صفقة القرن إلى جانب التطورات الأخيرة بمنطقة الخليج العربي.