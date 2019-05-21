مصر | بالأسماء.. براءة 10 متهمين من أحداث شغب مبارة كرة السلة بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. براءة 10 متهمين من أحداث شغب مبارة كرة السلة بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة 29 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، ببراءة 10 متهمين في أحداث شغب مبارة كرة السلة بين الأهلي والزمالك عام 2014.

وجاءت أسمائم كالتالي: محمود شوقي محمود، أنس حمدى محمد، محمد رفعت خلف، محمد محمد فرحات، أحمد رضا عبد الصادق، محمد علي ماهر، محمد حسن إمام، إسلام وائل مصطفي "قاصر"، أحمد محمد سليمان "قاصر"، وأحمد عثمان محمد "قاصر".

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صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر، واستعمال القوة والعنف والاعتداء علي قوات الامن واحراق صالة النادى الاهلي واتلاف الاموال والممتلكات العامة والخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص حيث تعود احداث الواقعة الي مباراة كرة السلة بين الاهلي والزمالك شتاء 2014

وصرح المحامي محمد محمد رشوان رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين بانه كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة في جلسة سابقة بمعاقبتهم باحكام تتراوح من خمس سنوات و10 سنوات والمؤبد وتم الطعن علي الحكم امام محكمة النقض التي قضت بالغاء هذة الاحكام واعادة المحاكمة امام دائرة جنايات مغايرة والتي اصدرت حكمها المتقدم بالبراءة.