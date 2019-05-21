مصر | تجديد حبس طالبة وأستاذ جامعي لترويجهما الشائعات حول خطف طالبة بجامعة أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس طالبة وأستاذ جامعي لترويجهما الشائعات حول خطف طالبة بجامعة أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بتجديد حبس آية حامد، طالبة، والسيد حسن، أستاذ جامعي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالترويج الشائعات ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة.

ويواجه المتهمون في القضية رقم 533 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بنشر أخبار كاذبة حول واقعة خطف طالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإخلال بالأمن والسلم العام، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، فى واقعة نشر أخبار كاذبة وشائعات من شأنها إثارة البلبة وزعم اختطاف طالبة من المدينة الجامعية للأزهر بفرع أسيوط.