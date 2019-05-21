مصر | "تبول فعذبته حتى الموت".. تجديد حبس مسنة لقتلها حفيدها بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تبول فعذبته حتى الموت".. تجديد حبس مسنة لقتلها حفيدها بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح دار السلام، تجديد حبس مسنة 15 يوما بتهمة قتل حفيدها وتعذيبه حتى الموت.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة دار السلام، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه بوفاة ابنها طفل 5 سنوات على يد والدتها داخل شقتها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الجثة متعفنة وملفوفة في بطانية، حيث اعترفت المتهمة جدة الطفل بضربه وتعذيبه حتى الموت، بسبب تبوله ليتم القبض عليها وإحالتها للنيابة.

ضبط عاطلين لسرقتهما الدرجات البخارية بالبساتين



ألقى ضباط مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، القبض على عاطلين لسرقتهم الدرجات البخارية بالبساتين.

وتلقى المقدم علي فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة البساتين، عدة بلاغات تفيد بسرقة درجاتهم البخارية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وهم أحمد ع، وعلى م، عاطلين وتم ضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة الدراجات البخارية وبيعها بدائرة القسم وأمر اللواء اشرف الجندى مدير مباحث العاصمة بحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

