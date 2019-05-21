مصر | "4 سيدات ورجل".. مصرع 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بترعة الجيزاوية بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "4 سيدات ورجل".. مصرع 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بترعة الجيزاوية بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيبت سيدة أخرى، إثر إنقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة الجيزاوية، بمركز البدرشين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، بسقوط سيارة ميكروباص داخل ترعة الجيزاوية ووجود متوفيين ومصابين بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة جنوب الجيزة، والقوة المرافقة له لمكان البلاغ، وتم رفع الميكروباص بواسطة اوناش الاستغاثة، وتبين مصرع 4 سيدات ورجل إثر الحادث، كما تبين إصابة سيدة أخرى، وتم نقل المتوفيين والمصابين إلى المستشفي العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.