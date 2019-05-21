مصر | النيابة تستعجل التحريات حول تاجر ضبط بحوزته 630 ألف لعبة نارية بالجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل التحريات حول تاجر ضبط بحوزته 630 ألف لعبة نارية بالجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابه الجمالية برئاسة المستشار أحمد هاني، تحت إشراف محامي عام غرب القاهرة،تحريات المباحث حول تاجر بتهمة حيازته 630 ألف قطعة ألعاب نارية.

وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط تاجر حال تواجده داخل مخزن مستأجر بدائرة القسم، وعُثر بداخله على 630 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات.

