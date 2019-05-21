مصر | عاجل.. القضاء على خليتين إرهابيتين بالعريش.. ومصرع 16 من عناصرهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القضاء على خليتين إرهابيتين بالعريش.. ومصرع 16 من عناصرهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، في القضاء على خليتين إرهابيتين بالعريش ومصرع 16 من عناصرهما وبحوزتهما أسلحة نارية ومتفجرات.

وتمكن قطاع الأمن الوطني، من رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية واستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش.

ووقعت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية مما أسفر عن مصرع عدد 16 إرهابيا والعثور بحوزتهم على (8 بنادق آلية، 1 بندقية FN 3 بندقية خرطوش، 3 عبوة متفجرة، 1 حزام ناسف).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.