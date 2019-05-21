مصر | "الداخلية" تدعم إطفاء القاهرة بسيارات مزودة بأحداث المعدات لمكافحة كافة الكوارث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تدعم إطفاء القاهرة بسيارات مزودة بأحداث المعدات لمكافحة كافة الكوارث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بالإضافة إلى مولد كهربائى مزود به السيارة لإنارة الكشافات ومعدات الإنقاذ الكهربائية وكذا تشغيل الطوارئ فى حالة وجود أعطال بالنظام الهيدروليكى الأساسى، وتعمل السيارة من خلال ركائز إتزان هيدروليكى تضمن إتزان السيارة أثناء التشغيل ويمكن ضبط الركائز على مسافات متباينة بحيث تتيح عملها فى الشوارع الضيقة.
وتقوم المعدة بعملية حسابية مستمرة من خلال الحاسوب المركب بها بحيث تتمكن من حساب كافة عناصر المخاطر من سرعة الرياح والحمولة بالسلة وإمتداد الركائز وترجمتها إلى محددات للإمتداد الأفقى والرأسى للمعدة.
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تحديث آليات الحماية المدنية من خلال التواصل المستمر مع التقدم التكنولوجى والإستعانة بأحدث المعدات والأجهزة بما يساهم فى تقديم خدمة أمنية سريعة فى وقت قياسى تسهم فى إنقاذ حياة المواطنين وقت الحرائق والكوارث.
وكما تم تدعيم الإدارة بسيارة إطفاء بحزان مياه سعة 15 طن مصنعة محليًا بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية ومزوده بطلمبة إطفاء من الجهتين وكذا قاذف علوى (مدفع)، (2 بكرة بطول 60 متر ) للتدخل السريع.
وتواصل وزارة الداخلية إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحديث وتطوير كافة القطاعات الأمنية لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وتحقيق الإستجابة السريعة لبلاغاتهم.