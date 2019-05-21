مصر | الأموال العامة تداهم كيانا تعليميا وهميا منح مواطنين شهادات مزورة بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأموال العامة تداهم كيانا تعليميا وهميا منح مواطنين شهادات مزورة بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، من ضبط عاطل لإدارته كيان وهمي للنصب على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية مزورة بالغربية.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام ( حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية)؛ بممارسة نشاط إجرامي في مجال الكيانات التعليمية الوهمية حيث قام بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص كائن مقرهبدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية ( للدراسات المتخصصة والتمريض ) وترويجه شهادات دراسية منسوبة للكيانات التعليمية الحكومية ( مزورة ).

وبالاستعلام من الجهات المعنية أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أية تراخيص ولا تخضع لرقابة الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المتحرى عنه بمقر الأكاديمية وبتفتيشها عثر على ( 71 ) شهادة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لإحدى الجامعات الأجنبية بعضها على بياض وبأسماء أشخاص مختلفة ( مزورة )، ( 80 ) شهادة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجمعيات تفيد اجتياز دورات فى الإسعاف الأولية ممهورة بأختام ( مزورة )، ( 64 ) شهادة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب لإحدى الجمعيات تفيد إجتياز دورات تدريبية ممهورة بأختام ( مزورة )، مجموعة من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة وبعضها على بياض منسوبة لإحدى الكليات ( مزورة ) وغيرها من المحررات المزورة ولغ مالى قدره ( 1700 جنيه).

وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.