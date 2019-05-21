مصر | ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما هيروين وسلاح ناري بـ"السحر والجمال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما هيروين وسلاح ناري بـ"السحر والجمال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزي، بمختلف محافظات الجمهورية وعلى امتداد أرجائها استهداف العناصر الاجرامية الخطرة في منطقة السحر والجمال القائمة على ترويج المخدرات.

وأسفر استهداف المنطقة باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (عاطلين - مُقيمان بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان ) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي وحيازتهما لأسلحة نارية للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، وذلك حال تواجدهما بمنطقة مساكن عثمان دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وعثر وبحوزتهما على (فرد خرطوش وطلقتان خرطوش من ذات العيار، 70 جرام من مخدر الهيروين، ميزان حساس، هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما والميزان للتجزئة واستخدام والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.