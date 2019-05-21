مصر | "الأمن العام" يضبط 220 قطعة سلاح و268 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط 220 قطعة سلاح و268 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. ويشارك في الحملات الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي.

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 220 قطعة سلاح ناري، 268 قضية مخدرات، 199 دراجة نارية مخالفة، 24766 مخالفة مرورية، 419 مخالفة مرافق، و37 قضية مصنفات، وتنفذ 75793 حكم قضائي متنوع.