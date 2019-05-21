مصر | سقوط تشكيل عصابي لسرقة المساكن في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط تشكيل عصابي لسرقة المساكن في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابي بالإسكندرية، تخصص في إرتكاب جرائم سرقات المساكن.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة جرائم سرقات المساكن بمديرية أمن الإسكندرية قيام عاطلين سني 31، 34- أحدهما له معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن بإسلوب كسر الباب متخذان من منطقة سكنهما مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات والتسنيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بإرتكاب (عدد 4 جرائم بدوائر أقسام "باب شرقى، أول المنتزه، الدخيلة ) وأرشدا عن المسروقات (عدد 3 شاشات عرض، لاب توب، 3 هواتف محمولة، مشغولات ذهبية، مبالغ مالية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.