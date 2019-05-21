مصر | "شرح جسمه بكتر".. النيابة تحقق في تعدي مسجل خطر على مواطن ببولاق أبو العلا

تحقق نيابة بولاق أبو العلا، في واقعة تعدي مسجل خطر على مواطن بتمزيق جسده لسرقته بالإكراه.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة بولاق لتفقد الحالة الأمنية بشارع كورنيش النيل دائرة القسم الاستماع إلى استغاثة وصرخات مواطن مصاب بجروح قطعية باليد والساق.

وأدلى المجني عليه أمام النيابة، أنه أثناء سيره أسفل كوبري 15 مايو بشارع كورنيش النيل دائرة القسم استوقفه أحد الأشخاص وهدده بسلاح أبيض واستولى منه على مبلغ مالي كرهًا عنه وعنما قاومه قام المتهم بالتعدي عليه عليه محدثًا إصابته، وعندما تجمه الاهالى على صوت الاستغاثه قام المتهم بالهروب.

وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وتبين أنه عاطل سبق اتهامه في عدد 3 قضايا آخرهم قضية سلاح بدون ترخيص، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتي "استعراض قوة، سلاح أبيض" وضبط بحوزته المبلغ المالي المستولى عليه وكذا السلاح الأبيض المستخدم " كتر ".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.