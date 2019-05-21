مصر | عاجل.. براءة 5 متهمين من "ألتراس أهلاوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. براءة 5 متهمين من "ألتراس أهلاوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، ببراءة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الألتراس أهلاوي".

صدر الحكم من الدائرة 29 إرهاب برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامي زين الدين.

ووجهت للمتهمين المتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.