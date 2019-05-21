مصر | "2 كيلو حشيش وسكين".. حبس عاطل ومسجل خطر بباب الشعرية 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "2 كيلو حشيش وسكين".. حبس عاطل ومسجل خطر بباب الشعرية 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة باب الشعرية، حبس عاطل ومسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة.

وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية من ضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، سلاح أبيض عبارة عن سكين، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي.

وبمواجهتهما أقروا ا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.