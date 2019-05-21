مصر | "شهيد لقمة العيش".. استمرار حبس المتهم في قتل "خفير الدقي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شهيد لقمة العيش".. استمرار حبس المتهم في قتل "خفير الدقي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عامل القمامة المتهم بقتل حارس على شركة مواد بناء أسفل كوبري الدقي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، أن المتهم مسجل خطر سرقات، وارتكب الحادث بدافع السرقة، وقال المتهم في تحقيقات النيابة، إنه ارتكب الواقعة بهدف سرقة المجني عليه، مشيرًا إلى أنه سرق 600 جنيه بعد قتله.

وتبين من التحقيقات أن القتيل يعمل منذ فترة بذلك الموقع لحراسة مواد البناء وحديد التسليح المخصصة لأعمال صيانة الكوبري.

واستعجلت نيابة شمال الجيزة، تقرير الطب الشرعى الخاص بحارس معين على مواد البناء المخصصة لأعمال إصلاحات كوبري الدقي، بعد العثور عليه مقتولا داخل الكشك الخاص بحراسة الشركة.

وكانت النيابة العامة أمرت بتشريح الجثة، عثر على جثته داخل كشك الحراسة الخاص به، كما صرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية، وأمرت بسرعة تحريات اجهزة الأمن حولها، بالإضافة إلى الاستعلام عن كاميرات المراقبة بمكان الحادث والتحفظ عليها وتفريغها

Advertisements

وكانت بدأت النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق مع مسجل خطر، لاتهامه بقتل فرد حراسة ويدعى "كمال.ج.ال" معين على مواد البناء المخصصة لأعمال إصلاحات كوبري الدقي، كما طالبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول المتهم.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، تلقي قسم شرطة الدقي، بلاغا من النجدة يفيد العثور على شخص غارقا في دمائه داخل غرفة أسفل كوبري الدقي، على الفور انتقل ضباط لمكان الحادث.

وأضافت التحقيقات أنه بالفحص تبين أن الجثة "كمال.ج.ال"، يبلغ من العمر 58 عاما، يعمل فرد حراسة على مواد البناء المخصصة لأعمال إصلاحات الكوبري، يرتدي كامل ملابسه، وبها آثار 3 طعنات أسفل الذقن وأخرى في الرقبة، وبعثرة في محتويات الغرفة.

وتبين خلال التحقيقات، أن المتهم يدعى "علاء.ه" في العقد الثالث من عمره، مقيم بمنطقة بولاق الدكرور، ومسجل سرقات، كان يتردد على مكان الجريمة " أسفل كوبري الدقي" لجمع الخردة والقمامة، وبيعها.

وكان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في كشف غموض العثور على جثة عامل أسفل كوبري الدقي، وتبين أن عامل لجمع الخردة والقمامة وراء قتله لسرقته، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة بالواقعة.