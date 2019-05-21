أخبار مصر | وزير الدفاع يلتقي عددا من دارسي المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يلتقي عددا من دارسي المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من دارسي المعاهد التعليمية بالقوات المسلحة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لاستراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة للمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية.

وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة؛ حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بأنفسهم لتظل مصر وطناً آمناً مستقراً ونقل القائد العام تحيــات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدارسي المعاهد العسكرية.

واستمع القائد العام إلى شرح مفصل لمنظومة تطوير العملية التعليمية بالمعاهد العسكرية، مؤكدًا على الاهتمام بمتابعة تطوير وتحديث العملية التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية باعتبارها ساحة للفكر العسكري المتطور الذي يتناسب مع متطلبات العصر ويواكب أحدث النظم التكنولوجية في التدريب والتأهيل.

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وأدار الفريق أول محمد زكي، حواراً مع الضباط استمع فيه لأرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات مؤكدًا على ضرورة تفهم القادة والضباط لمهامهم ومسئولياتهم والحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكله إليهم بكفاءة تامة مع الاهتمام بالمرؤسين والتواصل معهم للحفاظ على التلاحم ووحدة الصف داخل القوات المسلحة.

وأشاد القائد العام، بما لمسه من الفهم الواعي والإدراك الصحيح للضباط لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات بالمنطقة وطالبهم بالإنتباة إلى الشائعات وحروب الجيل الرابع التى تستهدف النيل من الدولة المصرية والتشكيك فى القفزات التنموية التى يخطو بها الوطن نحو بناء مصر الحديثة.

وأوصى القائد العام الدارسين بالإستمرار فى البحث والإطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمى فى كافة المجالات واثراء ودعم خبراتهم العسكرية التي تعينهم على إتخاذ القرار السليم ، بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات المكلفين بها للدفاع عن الوطن سلماً وحرباً.

وحضر اللقاء الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.