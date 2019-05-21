أخبار مصر | "العصار" يبحث سبل التعاون مع شركة "يوجو إمبورت" الصربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" يبحث سبل التعاون مع شركة "يوجو إمبورت" الصربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، Marina Vuksanovic" المديرة التنفيذية لشركة "يوجو إمبورت" الصربية والوفد المرافق لها؛ لبحث موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

وفي بداية اللقاء تم التأكيد على العلاقات التاريخية القوية بين الشركات الصربية وشركات الإنتاج الحربى حيث تهتم الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة والشركات العالمية في مختلف المجالات وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين

وقد قامت شركة "يوجو إمبورت" الصربية باستعراض امكانياتها التصنيعية من خلال إجراء عرض تقديمي عن أبرز منتجاتها من ( الأسلحة / الذخائر / العربات المدرعة / المدافع ) وغيرها من المنتجات العسكرية ومشاركتها في المعارض الدولية المتخصصة.

وأوضحت Marina Vuksanovic، أن الشركة مملوكة لجمهورية صربيا ولديها تقاليد عريقة في تصنيع الأسلحة والمعدات الدفاعية ونقل التكنولوجيا، حيث ترتكز سياسة الشركة على ثلاث مهام هي (مهمة تكامل شركات صناعة الدفاع الصربية في سوق الدفاع العالمي - مهمة تطوير وإنتاج نظم الأسلحة المعقدة في قدرة تكامل النظام - مهمة تزويد وزارة الدفاع في جمهورية صربيا بأنظمة الأسلحة المعقدة المستوردة )

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وخلال اللقاء تم استعرض رؤساء شركات الإنتاج الحربي عدد من الموضوعات التي تم مناقشتها مع وفد الشركة الصربية خلال زيارتهم التي تمت لبعض شركات الإنتاج الحربي (مصنع 300 الحربى – مصنع 99 الحربى – مصنع 18 الحربي)، وتم تحديد أوجه التعاون للبدء في تنفيذ هذه الموضوعات.

وأشادت Marina Vuksanovic، بما شاهدته من إمكانيات تصنيعية وفنية وتكنولوجية وبشرية في الشركات التابعة للإنتاج الحربي وأكدت على اهتمام شركتها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيرة إلي أن اطلاعها والوفد المرافق خلال زيارتها لشركات الإنتاج الحربي يؤكد ضرورة اتخاذ خطوات علي أرض الواقع في التعاون بين الجانبين ، لافتهً إلي ضرورة زيارة وفود فنية من الطرفين للمصانع لوضع خطة لبدء العمل.

وفي نهاية اللقاء تم توجيه الدعوة لقيام وفد فني متخصص من الشركة الصربية في الموضوعات التي تم الاتفاق عليها من الطرفين بزيارة شركات الإنتاج الحربي مع قيام وفد من شركات الإنتاج الحربى بزيارة الشركة الصربية لاحقاً لوضع خطة لبدء العمل والتعاون.