أخبار مصر | نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة نصر (صور)

وشملت الحملة شارع عباس العقاد ومنطقة السراج مول وتهدف الحملة إلى منع ظاهرة التعدي على الحدائق العامة بالإشغالات، حيث أسفرت عن رفع كمية من الإشغالات بالحديقة خلف السراج مول وتحرير محاضر سرقة تيار كهربائى وإحالة 3 أشخاص إلى النيابة، وتم إكتشاف مخزن بجوار السراج مول كموقد لتسوية الطعام ومصادرة كمية من أنابيب البوتجاز.

وأكد اللواء إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، أن هذه الحملات ضمن توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للتصدى لظاهرة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع مرة أخري، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف الحملات خاصة الليلية على مدار شهر رمضان لمنع الإشغالات والتعدي على الممتلكات العامة.

