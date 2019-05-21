أخبار مصر | "الصحة" توافق على إعادة فتح باب التظلمات الخاص بتكليف دفعة 2017 يدوياَ ‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" توافق على إعادة فتح باب التظلمات الخاص بتكليف دفعة 2017 يدوياَ ‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت الدكتورة فاتن عبد العزيز، والدكتور كريم بدر أعضاء اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة، بالدكتور أحمد محى مساعد وزير الصحة للقطاع العلاجى لمناقشة أزمة توزيع تكليف دفعة 2017.

وطالب أعضاء لجنة نقابة الصيادلة خلال الاجتماع بضرورة النظر فى إعادة توزيع الصيادلة المكلفين دفعة 2017 والنظر فى تظلماتهم وفتح المحافظات المغلقة للعودة إلى مقر سكنهم، وخصوصاً أن معظمهم من الصيدلانيات وذلك أسوة بالدفعات السابقة حيث أنه لايوجد أماكن لهم فى السكن الخاص بالوحدات المكلفات عليها وكذا بالنسبة لبعد المسافة والسفر بالمواصلات.

وفى نهاية الاجتماع أصدرالدكتور أحمد محى، مساعد وزير الصحة للقطاع العلاجى، قرارً بالموافقة على إعادة فتح باب التظلمات الخاص بتكليف دفعة 2017 يدوياً حيث تم غلق باب التظلم الكترونياَ، وذلك ابتداءاً من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوع على أن يقدم طلب التظلم بمكتب الدكتور أحمد محى.