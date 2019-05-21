أخبار مصر | عميد "الدعوة": خطب "الفتاح العليم" ينبغي تطبيقها في جميع المساجد على مراحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عميد "الدعوة": خطب "الفتاح العليم" ينبغي تطبيقها في جميع المساجد على مراحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر، إن مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة يؤدي دور بناء ومهم وجديد ينبغي أن تطبق نماذج خطبه في جميع المساجد على عدة مراحل.

وأوضح عميد الدعوة، خلال حواره الذي سينشر لاحقا، أن المرحلة الأولى تبدأ في المساجد الكبيرة مثل مسجد السيدة نفيسة، ومسجد السيدة زينب، ومسجد الحسين، ومسجد الفتح ، ثم المرحلة الثانية في المساجد الكبيرة بالمحافظات.

وأشار إلى أن الشيخ أسامة الأزهري له علم واسع ورؤية جديدة وعليه أن يجتمع بالأئمة الكبار ويعطيهم نماذج وموضوعات للخطب من منهج وفكرة، وكل إمام يؤدي هذا الأمر بأسلوبه حتى يتحقق نفع كبير للجميع.