أخبار مصر | استشاري جراحة عامة وجراحات سمنة يوضح تأثيرها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشاري جراحة عامة وجراحات سمنة يوضح تأثيرها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور هشام عبد الله، إستشارى الجراحة العامة وجراحات السمنة وتنسيق القوام، أن السمنة هي مرض عصرنا فى شتى أنحاء العالم، وهى تعتبر المدخل الرئيسى الذى يتم من خلالة تعرض الشخص البدين لخطرالأصابة بأمراض خطيرة ومتعددة على المدى البعيد.

وأضاف عبد الله، أن السمنة المفرطة تأتى كسبب غير مباشر فى الاصابة بامراض الكلى المزمنة، وتعتبر عامل رئيسى من العوامل المسببة لامراض الكلى، حيث تعتبر السمنة عامل اساسى فى الاصابة بالسكر وارتفاع ضغط الدم، وتلعب الاصابة بهذة الامراض دور سلبى على كفائة وظائف الكلي ومن ثم يتطور هذا التدهور الى ان يصل الى حالة الفشل الكلوي.

وأوضح إستشارى الجراحة العامة وجراحات السمنة، أن من ضمن الامراض (مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وارتفاع فى معدل كوليسترول الدم) ومن ثم التعرض الى انسداد فى شراين القلب التاجية والتعرض ايضا لمرض الكبد الدهني وبعض انواع السرطانات، واليوم نضيف الى قائمة الامراض الناتجة عن السمنة المفرطة وتراكم الدهون مرض جديد وهو أمراض الكلى.

وأشار عبد الله، ان مرض السكر من النوع الثانى، موضحًا، ان السمنة تلعب دور سلبى فى انخفاض مستوى كفاءة وظائف الكلى وتؤدى احيانا لحدوث الفشل الكلوى.