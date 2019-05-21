أخبار مصر | حصر بلاغات وشكاوي المواطنين من انقطاعات المياه أو ضعفها بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصر بلاغات وشكاوي المواطنين من انقطاعات المياه أو ضعفها بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن حصر البلاغات والشكاوي التي تلقتها المحافظة من المواطنين المتضررين من انقطاعات المياه أو ضعفها، وذلك لسرعة التعامل معها والعمل على حلها بالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف.

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات المياه الجاري تنفيذها ستساهم بشكل كبير في تقليل أى انقطاعات او ضعف فى ضغوطات المياه، حيث سيلمس المواطنين المتأثرين من تلك المشكلات بتحسن ملحوظ فى الخدمات خلال الفترة المقبلة.

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جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والذى أكد خلاله راشد على دخول محطة مياه جزيرة الدهب المراحل النهائية للتشغيل والتى تبلغ طاقتها الإجمالية 160 ألف م3 يوم المرحلة الأولى 80 ألف م3 والمرحلة الثانية 80 ألف م3 ومن المقرر ان تضخ المحطة 80 ألف م3 خلال الشهر الجارى حيث يجرى حاليا التشغيل التجريبي لها والتأكد من سلامه العينات للتوافق مع الاشتراطات الصحية والبيئية.

وأكد المحافظ أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات المياه والصرف الصحي المتعثرة بمحافظة الجيزة، وخاصة مشروعي محطة مياه منشأة القناطر ومحطة مياه القيراطيين، نظرًا لاهميتهم الشديدة فى حل مشكلات الانقطاعات وضعف الضغوطات بمراكز ومدن منشأة القناطر وأوسيم.

أضافه أن هناك تنسيقًا دوريًا لهذا الملف مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للعمل على حل مشكلة مياه الشرب بالجيزة، وإزالة معوقات تعترض الجدول الزمني للانتهاء من كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.