أخبار مصر | "أمهات مصر": امتحان اللغة الأجنبية الثانية متوسط الصعوبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": امتحان اللغة الأجنبية الثانية متوسط الصعوبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان اللغة الأجنبية الثانية "الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الأسبانية" لطلاب الصف الأول الثانوي، جاء متوسط الصعوبة، حيث أدى أغلب الطلاب الامتحان إلكترونيًا والبعض الآخر ورقيًا.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن هناك تفاوتا وفروقا في مستوى الامتحان على التابلت والورقي، حيث قال طلاب وأولياء أمور إن هناك إجزاء صعبة في الإمتحان الورقي عن الإلكتروني، مطالبين بأن تكون الامتحانات في مستوى واحد ولا تميز بين الطلاب.

وأوضحت "عبير"، أن هناك شكاوى من ضياع الوقت عند حدوث عطل للتابلت والتحويل إلي الإمتحان الورقي وبالتالي يضطر الطالب إلي حل الإمتحان الورقي بداية من نصف الوقت تقريبا في حين أن الإمتحان مدته ساعه ونص