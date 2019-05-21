أخبار مصر | "تحيا مصر" يوقع بروتوكول تعاون مع الإسكندرية لإنشاء شارع 306 بالمحافظة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تحيا مصر" يوقع بروتوكول تعاون مع الإسكندرية لإنشاء شارع 306 بالمحافظة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع الأستاذ إبراهيم كرم المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والأستاذ أسامة الشافعي رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة – إحدى الأذرع الاستثمارية لصندوق تحيا مصر – بروتوكول تعاون مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، لإنشاء "شارع 306" على الأرصفة الكائنة في شارع إستاد الجامعة مع أبو قير بمنطقة الازاريطة بالشاطبي، من أجل التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب وتوفير فرص عمل تكفل لهم حياة كريمة، جاء ذلك بحضور السيد أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة.

وفي سياق متصل، كشف صندوق تحيا مصر، عن افتتاح عدد من مواقع «شارع 306» خلال الأيام المقبلة، بهدف توفير العديد من فرض العمل للشباب، ودعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإحداث نقلة حضارية في مجال تقديم الوجبات السريعة، والحرف اليدوية والتراثية.

المدن والمناطق التي سيتم افتتاح شارع 306 بها خلال الفترة المقبلة، هي طنطا ودمياط والسويس والدقي وشيراتون والمعادي.

يذكر أنه تم خلال الفترة الماضية، افتتاح عدد من مواقع «شارع 306» بمناطق ألماظة بمصر الجديدة، والتجمع الخامس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الإسماعيلية.

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«شارع 306»، هو عبارة عن مجمع وحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات وبعض الحرف اليدوية والتراثية، ومخطط أن يتم إنشاء 150 موقع بمختلف محافظات الجمهورية، ليصبح خلال الفترة المقبلة أكبر ملتقى لمقدمي الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية في مصر والشرق الأوسط، وهو المشروع الرئيسي لشركة أسواق مصر إكسبريس، التي أسسها صندوق تحيا مصر، بهدف دعم الشباب، والتوسع في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و حرصا من محافظة الإسكندرية على التعاون مع جميع الجهات المهتمة بدعم الشباب و توفير فرص عمل جديدة لهم، من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة و القضاء على العشوائية، و التوسع في المناطق الترفيهية، ووضع حلول جذرية لاشكالية إشغال الطريق والباعة الجائلين وما ينبثق عنها من مظاهر غير حضارية.

ومن جانبه صرح الأستاذ إبراهيم كرم، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن مشروع شارع 306 سيحقق طفرة إيجابية لاقتصادنا القومي، بمواجهته شبح البطالة، والقضاء على أسطورة انتظار الوظيفة، ودفع الشباب إلى البدء فوراً في تدشين مشروعاتهم المستقلة.

وأضاف «كرم» أن معايير اختيار الشباب لوحدات مواقع شارع 306 بمختلف المحافظات تتسم بأكبر قدر من النزاهة والشفافية، بعدما تم وضع مجموعة من المعايير والشروط يمكن لأي شاب أن يطلع عليها، ويتقدم للمشروع عبر الموقع الالكتروني، دون تدخل بشري من أحد، داعياً الشباب لمتابعة الموقع الالكتروني بصفة مستمرة، للتعرف على مواعيد افتتاح المواقع وشروط التقديم.

وقال الأستاذ أسامة الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة، إحدى الأذرع الاستثمارية لصندوق تحيا مصر، إن المشروع سيحقق طفرة اقتصادية كبيرة، بتحويله نسبة كبيرة من الاقتصاد الموازي إلى اقتصاد رسمي، وإنشاء 150 موقعاً بمختلف أنحاء الجمهورية، توفر 30 ألف فرصة عمل.

وأشار «الشافعي» إلى أنه يوجد في بعض مواقع شارع 306 أماكن مخصصة لاستعراض المواهب الفنية أمام الزوار بشكل تفاعلي محترف، وذلك بالتنسيق مع إدارة الموقع، فضلاً عن جدول زمني يتم إعداد بواسطة إدارة التسويق للمناسبات والأعياد المختلفة، ليتم إطلاق برامج حفلات وتنظيم أنشطة تخلق جو من التناغم مع الزائرين، كما أنه يوجد في معظم المواقع مناطق مخصصة لألعاب الأطفال.