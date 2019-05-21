شكرا لقرائتكم خبر عن تظاهر المئات من طلاب «أولى ثانوي» بالدقهلية للمطالبة بـ«إلغاء التابلت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تظاهر المئات من طلاب أولى ثانوي بعدد من مراكز محافظة الدقهلية، الثلاثاء، للمطالبة بإلغاء نظام الامتحانات على التابلت مطالبين بالعودة للنظام القديم.

في المنصورة خرج العشرات من الطالبات من أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بالمنصورة على بعد 200 متر من ديوان عام محافظة الدقهلية في مسيرة بشارع الجيش للمطالبة بإلغاء التابلت.

كما خرج العشرات في مظاهرة أمام الإدارة التعليمية بدكرنس والسنبلاوين وميت غمر في نفس التوقيت للمطالبة بالعودة للنظام القديم.

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وأكد الطلاب أنهم «فشلوا في أداء الامتحانات بانتظام على التابلت وأن المدارس ليست مستعدة لهذا النظام مؤكدين انقطاع السيستم وسط الامتحانات في عدد من المدارس ما يهدد مستقبلهم».

وردد الطلاب المشاركون في المظاهرات هتافات «خرب خرب يا وزير احنا زهقنا من التعليم»، و«مش عايزينه مش عايزينه خدوا التابلت مش عايزينه»، و«يا وزير قول الحق احنا هننجح ولا لأ»، و«مش هنمشى هو يمشى».

وانتقلت قوات الشرطة لمكان التظاهرات كما التقى عدد من المدرسين وقيادات التعليم بالمحافظة بالطلاب لتفريقهم بهدوء مؤكدين انتظام السيستم وأن الامتحان تجريبي ولا يوجد ضرر على الطلاب.

وأكد على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن السيستم الخاص بالامتحانات انتظم في اليوم الثالث للامتحانات ولا توجد سوى مشاكل قليلة سيتم تلافيها خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سبب لتظاهرات الطلاب هذا اليوم، قائلًا: «السيستم اشتغل والامتحانات في مستوى الطالب المتوسط».

وأضاف «عبدالرؤوف»: «اللى خرجوا أعداد قليلة ولهم أهداف وأغراض أخرى ولا توجد مشاكل تذكر في الامتحانات تستوجب خروجهم اليوم».