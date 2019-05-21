شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «أولى ثانوي» يتظاهرون بالبحيرة احتجاجًا على «صعوبة الفرنساوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تظاهر عشرات الطلاب أمام مجلس مدينة كفر الدوار، الثلاثاء، احتجاجًا على صعوبة امتحان اللغة الفرنسية، وقام وفد من الطلاب بمقابلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، لعرض مشكلتهم.

ومن جانبه، قال محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، بارتفاع نسبة دخول الطلاب على السيستم بعد نجاح دخول طلاب مدرسة عزت النمر الثانوية بإيتاى البارود على السيستم، لترتفع النسبة من 83% أمس إلى 85.6% في امتحان الأحياء، وذلك من إجمالي عدد الطلاب المستهدفين لأداء الامتحان الكترونيًا والبالغ عددهم 24413 طالب وطالبة في عدد 100 مدرسة.