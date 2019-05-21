شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«السياحة الخارجية» يدعو لتنشيط السوق الأسترالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال طارق موسي عضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة، إن مصر لم تحصل بعد علي حصة عادلة من سوق السياحة الاسترالية، بالرغم من العلاقات الطيبة بين الجانبان في مختلف المجالات وعشق السائح الاسترالي للأثار المصرية.

وأضاف لـ«المصري اليوم»، أن سوق السياحة الاسترالي هو سوق«كيف» و ليس سوق «عدد»، موضحاً أن متوسط عدد الليالي السياحية بالنسبة للسوق الاسترالي تتراوح بين 9-15 ليلة سياحية و ذلك كون السائح الاسترالي يأتي من مسافات بعيدة ، كما أن ذلك ينعكس علي معدل انفاق السائح الاسترالي و التي تتجاوز 250 دولار في الليلة السياحية، مشيراً إلي أن حجم الدخل الناتج المادي عنه كبير.

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وتابع أن السياحة الاسترالية، تأتي أيضا في برامج مشتركة تزور المنطقة العربية، وكانت مصر تحصل علي ما يقرب من 30 ألف سائح قبل عام 2011، ولكن حجم السوق تأثر بشدة فيما بعد نتيجة لوقوع مصر في درجة تحذير معين تؤثر علي منح شهادة التأمين للسائح الذي يتجه إلي مقاصدنا السياحة.

وأكد «موسي» أن جلين مايلز سفير استراليا في مصر، هو أحد عشاق مصر، و يدرك أن المقاصد المصرية آمنه، وتحدثنا في ذلك الشأن سويا، لكنه يحتاج إلى بعض البيانات الموثقة من أجل مخاطبة بلاده لتخفيض درجة نصائح السفر بالنسبة لمصر مما يضعنا في الدرجة التي تسمح بصدور شهادة التأمين للمسافر الأسترالي للمقصد المصري.

كما دعا «موسي» كافة الجهات المعنية و مجلس إدارة الغرفة إلى بذل الجهود بالتعاون مع وزارتي الخارجية و السياحة لإعادة تنشيط السياحة الاسترالية خاصة في ظل استقرار الأوضاع في مصر.