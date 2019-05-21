مقتل 16 إرهابيا فى مواجهة مع الشرطة بعد مداهمة أوكارهم بالعريش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن قطاع الأمن الوطنى من رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وإستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش . وحدثت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية مما أسفر عن مصرع 16 إرهابيا والعثور بحوزتهم على "8 بندقية آلية، 1 بندقية FN ، 3 بندقية خرطوش، و3 عبوات متفجرة، وحزام ناسف"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.

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