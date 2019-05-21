شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: توقيع عقود بدء تنفيذ مشروع الربط مع قبرص غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم توقيع عقود بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر وقبرص بقدرة 3 آلاف ميجا وات غدا الأربعاء بمجلس الوزراء.

وأضاف شاكر خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء، التى يتم تطبيقها بدأ من يوليو المقبل، أن الفترة المقبلة ستشهد توسعات فى مشروعات الربط الكهربائى بين مصر وإفريقيا ودول الخليج، لتنفيذ خطة الدولة لتحويل مصر كمحور عالمى للطاقة.

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جدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.