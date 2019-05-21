شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد الخطة الوطنية المصرية الأولى لتعزيز دور المرأة لصنع وحفظ وبناء السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلاقًا من أهمية تعزيز المساهمة المصرية فى الجهود الدولية والإقليمية لصنع وحفظ وبناء السلام والتصدى للإرهاب والتطرف، وفى إطار التعاون القائم بين وزارة الخارجية والمجلس القومى للمرأة، فقد تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية والمجلس القومى للمرأة

والجهات المعنية فى الدولة من أجل إعداد الخطة الوطنية المصرية الأولى حول تعزيز دور المرأة فى مجال صنع وحفظ وبناء السلام تنفيذًا لقرار مجلس الأمن 1325 الصادر عام 2000، والذى نص على أهمية اتخاذ المزيد من التدابير لتفعيل دور المرأة فى كافة مستويات صنع القرار وفى منع الصراعات وحلها وفى حفظ وبناء السلام. ويأتى هذا متسقًا مع توجه الدولة لتعزيز دور المرأة المصرية فى كافة المجالات، لاسيما منذ إعلان عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، والتى كان آخرها التعديل الدستورى بشأن تخصيص 25 بالمائة من مقاعد البرلمان للمرأة، ومتزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ومع اقتراب الذكرى العشرين لقرار مجلس الأمن 1325.

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ويُذكر أن هذا التعاون بين وزارة الخارجية والمجلس القومى للمرأة يأتى تطويرًا لجهود المرأة المصرية فى مجالات صنع وحفظ وبناء السلام عربيًا وأفريقيًا، سواء من خلال المشاركة فى عمليات حفظ السلام الأممية، أو من خلال دور مركز القاهرة فى بناء القدرات العربية والأفريقية فى مجال تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن، بما فى ذلك بناء قدرات مفوضية الاتحاد الأفريقى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتعتبر مصر إحدى أهم الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية فى عمليات حفظ السلام الأممية، كما تلعب دورًا مسئولًا فى جهود تسوية النزاعات الأفريقية والعربية، فضلًا عن كون مركز القاهرة أحد مراكز التميز المعتمدة من الاتحاد الأفريقى فى مجال التدريب، بما فى ذلك فى مجال تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن.