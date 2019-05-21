شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع ميكنة قواعد بيانات المواليد والوفيات يحوز المركز الأول عربيا وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شعراوى عبد المنعم، ممثل وزارة التخطيط فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع ميكنة قواعد بيانات المواليد والوفيات على مستوى الجمهورية حصل على المركز الأول عربيا وأفريقيا، لافتا إلى أنه أحد مشروعات وزارة التخطيط (قطاع التنمية الإدارية) المهمة ضمن منظومة ميكنة قواعد البيانات.

وأضاف ممثل "التخطيط"، خلال الاجتماع المنعقد الآن برئاسة النائب حسين عيسى،لمناقشة مشروع موازنة الوزارة والجهات التابعة لها للعام المالى 2019/ 2020، أن المشروع يأتى ضمن مستهدفات التطوير الحكومى وما يشملها من ميكنة حكومية، لربط الوزارات بعضها، بما يوفر قاعدة كافية من البيانات لمُتّخذى القرار من جانب، والتيسير على المواطنين من جانب آخر.

وأكد "عبد المنعم" أن الوزارة أعدت مشروعا ضمن منظومة الميكنة، لربط وزارة الصحة بالتنمية الإدارية والجهات المعنية بالمعاشات، وذلك بغرض حصر الوفيات والمواليد، وربطهم مع وزارة التموين والجهات المعنية بالمعاشات، لوقف المعاش المستحق بمجرد استخراج شهادة وفاة صاحبه.