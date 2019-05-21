الكهرباء: خطة عاجلة لتغيير 20 مليون عداد تقليدي لمسبوق الدفع

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خطة عاجلة لتغيير 20 مليون عداد تقليدي لمسبوق الدفع

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تستهدف تغيير 20 مليون عداد تقليدي إلى عدادات مسبوقة الدفع خلال فترة زمنية 5 سنوات، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة عاجلة للانتهاء من عملية الاستبدال، واصفا الاتجاه إلى هذه الخطوة بأنها "إنجاز غير مسبوق"، كما أشار خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، اليوم الثلاثاء، إلى أن الخطة شملت تغيير أى عداد يتعرض للعطل أو الرفع نتيجة مديونية أو رفع قدرة أو غيرها بآخر مسبوق الدفع،

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال المؤتمر، خطة ترشيد الدعم المقدم على استهلاك الطاقة الكهربائية والتي بدأت في العام 2015، مشيرا إلى أنها تعتمد على خفض قيمة الدعم المقدم تدريجيًا على مدار فترة زمنية بدأت في العام 2014 وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019. وأوضح شاكر، أنه مع ارتفاع سعر الصرف بالنسبة

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