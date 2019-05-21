انفجار اسطوانة غاز داخل مطعم فول في البحيرة

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صورة أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق في مطعم فول وفلافل، بقرية أبو داوود التابعة لمركز الدلنجات، إثر انفجار اسطوانة الغاز الخاصة بالمطعم بسبب ماس كهربائي، وسط حالة من الرعب بين الأهالي الذين قاموا بإخماد الحريق مع الحماية المدنية، دون حدوث أي إصابات، وتم انتداب فريق من النيابة العامة بمركز الدلنجات لمعاينة الحريق لتحديد السبب الرئيسي في الحريق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ يفيد بحريق داخل مطعم فول وفلافل بقرية أبو مسعود بدائرة مركز الدلنجات. على الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات، والنقيب صلاح الكفراوي رئيس قطاع الحماية المدنية بالدلنجات
تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ يفيد بحريق داخل مطعم فول وفلافل بقرية أبو مسعود بدائرة مركز الدلنجات.
على الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات، والنقيب صلاح الكفراوي رئيس قطاع الحماية المدنية بالدلنجات لمكان الحريق، وتبين اشتعال حريق هائل في مطعم ملك "صلاح.غ.د"، إثر انفجار اسطوانة الغاز الخاصة بالمطعم بسبب ماس كهربائي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، والتي أمرت بانتداب فريق لمعاينة الحريق وتحديد السبب الرئيسي.
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