انت الان تتابع انفجار اسطوانة غاز داخل مطعم فول في البحيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق في مطعم فول وفلافل، بقرية أبو داوود التابعة لمركز الدلنجات، إثر انفجار اسطوانة الغاز الخاصة بالمطعم بسبب ماس كهربائي، وسط حالة من الرعب بين الأهالي الذين قاموا بإخماد الحريق مع الحماية المدنية، دون حدوث أي إصابات، وتم انتداب فريق من النيابة العامة بمركز الدلنجات لمعاينة الحريق لتحديد السبب الرئيسي في الحريق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ يفيد بحريق داخل مطعم فول وفلافل بقرية أبو مسعود بدائرة مركز الدلنجات. على الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات، والنقيب صلاح الكفراوي رئيس قطاع الحماية المدنية بالدلنجات

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