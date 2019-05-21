شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 16 إرهابيًا في مواجهات مسلحة مع الشرطة في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من القضاء على خليتين للعناصر الإرهابية فى توقيت متزامن بالعريش ومقتل 16 من عناصرهما والعثور بحوزتهم على أسلحة نارية ومتفجرات. Advertisements كان قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية قد نجح في رصد بؤرتين للعناصر الإرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية واستهداف الشخصيات الهامة بمناطق مختلفة بالعريش. وحدثت مواجهات مسلحة مع العناصر الإرهابية مما أسفر عن مقتل 16 إرهابيا والعثور بحوزتهم على 8 بنادق آلية، وبندقية FN، و3 بنادق خرطوش، و3 عبوات متفجرة وحزام ناسف واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات .

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